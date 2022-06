Bia Haddad conquista primeiro WTA 250 da carreira e entra no top 40

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paulista Bia Haddad conquistou seu primeiro título WTA 250 de simples na carreira. A brasileira ergueu o troféu depois de derrotar a americana Alison Riske, neste domingo (12), na final do torneio disputado em Nottingham, Inglaterra.

Bia, que iniciou a jornada no 48º lugar do ranking mundial feminino, se recuperou de uma quebra no terceiro set para derrotar a 40ª colocada por 2 sets a 1 (6/4, 1/6 e 6/3). Com a vitória, a brasileira entrará pela primeira vez no Top 40 da WTA, na próxima atualização da lista.

Nas quartas de final, ponto alto da campanha em Nottingham, a brasileira derrotou a grega Maria Sakkari, número 5 do ranking de simples da WTA. Foi a quinta vitória consecutiva de Bia contra tenistas entre as cinco melhores do mundo.

Em seu site oficial, a organização destacou o fato de Bia ter se tornado a primeira mulher brasileira a chegar a uma final de simples na grama desde que Maria Esther Bueno fora vice-campeã em Chestnut Hill, em 1968.

Ao vencer a final deste domingo, Bia quebrou um jejum de 54 anos sem títulos femininos brasileiros neste tipo de piso, desde a última conquista profissional de Maria Esther, em Manchester, também em 1968.

Antes desse fim de semana, Bia havia chegado a uma final de WTA 250, há cinco anos, em competição disputada na quadra dura, em Seul, na Coreia do Sul, quando ficou com o segundo lugar.

"É muito louco, nunca pensei que meu primeiro título seria na grama. Estou muito feliz por conquistar essa vitória. A Inglaterra com certeza vai ficar no meu coração. Passei mais tempo do que nunca na grama essa semana. No Brasil jogamos mais no saibro e quadras duras", disse Bia.

A organização também destacou a grande temporada da paulista de 26 anos. Em maio, Bia já havia vencido seu primeiro torneio de WTA 125, em Saint-Malo, e chegado à final em Paris, na mesma categoria, quando entrou pela primeira vez no Top 50 do ranking.

Este foi também o primeiro título brasileiro no circuito feminino de simples desde que Teliana Pereira triunfou em Florianópolis, em 2015.

Além de Teliana e, agora, Bia, apenas Maria Esther e Niege Dias haviam conquistado títulos no primeiro escalão do circuito mundial.

Depois da final de simples, Bia ainda entra em quadra neste domingo para decidir o título de duplas, ao lado da chinesa Zhang Shuai. Elas enfrentam na final a americana Caroline Dolehide e a romena Monica Niculescu.

Após a competição em Nottingham, Bia tentará confirmar a boa fase em um torneio de Grand Slam, em Wimbledon. A competição está marcada para acontecer entre os dias 27 de junho e 10 de julho.