Bia Haddad conquista título inédito e quebra jejum brasileiro de 54 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Bia Haddad conquistou seu primeiro título de WTA 250 na carreira ao derrotar a norte-americana Alison Riske, 40ª do ranking mundial, neste domingo (12), na decisão do torneio em Nottingham, na Inglaterra.

Bia vai se firmando como uma das maiores tenistas brasileiras da história. Ela é a primeira do país a vencer um torneio profissional na grama desde Maria Esther Bueno, que venceu em Manchester, em 1968, quebrando assim um jejum de 54 anos.

A vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 6/3, fará com que a brasileira entre pela primeira vez na carreira no Top 40 do ranking da WTA. Ela estará na posição 32 já na próxima semana, quando a entidade atualizará os pontos conquistados.

Esse é o primeiro título da brasileira na elite do tênis. Ela recentemente conquistou o WTA 125 de Saint Malo, torneio que fez com que ela subisse ainda mais no ranking, mas que não pertence ao primeiro escalão de eventos da modalidade, diferente dos de nível 250.

O grande desempenho nesta semana é importante para a preparação da brasileira para Wimbledon, um dos principais torneios de tênis no mundo. O evento acontecerá entre os dias 27 de junho a 10 de julho.