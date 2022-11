Belfort se manifesta após gafe com fake news e ataca Felipe Neto

Em vídeo publicado no Instagram (assista abaixo), Belfort disse que passa por dias corridos por causa de uma luta marcada para 19 de novembro e aproveitou para cutucar Felipe Neto. O youtuber fez campanha contra Bolsonaro nas eleições."Se você não sabe, agora vai saber, dia 19 de novembro eu vou estar lutando. Estou treinando tão duro... Gente, a única solução para o Brasil é esse general aparecer. O general 'Benjamin Arrola', ele precisa aparecer. A Justiça acabou no Brasil, a gente está refém. E aí, a pergunta é: será que esse general vai aparecer ou não? Você sabe onde ele se encontra?", disse Vitor Belfort.

