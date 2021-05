Bayern conquista nono título consecutivo do Campeonato Alemão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique conquistou neste sábado (8), com duas rodadas de antecipação, o nono título consecutivo do campeonato alemão. Sem nem ter entrado em campo, o triunfo bávaro se deu graças à vitória de 3 a 2 do Borussia Dortmund sobre o vice-líder do campeonato, o RB Leipzig.

Campeão, o time joga nesta tarde só para cumprir tabela, contra o Borussia Mönchengladbach. Antes de entrar em campo, os jogadores da equipe de Munique acompanhavam a derrota do rival pela taça.

Aos sete minutos de jogo, o Leipzig sofreu o primeiro gol, marcado por Marco Reus, e, aos seis do segundo tempo, viu Jarden Sancho ampliar. O time conseguiu empatar com gols de Klostermann e Dani Olmo, aos 18 e 32, mas, com outro gol de Sancho, aos 42, deixou a possibilidade de ainda lutar pelo título escapar.

Com mais um troféu garantido, o Bayern se concentra em bater recordes: o ídolo Robert Lewandowski, inicia a rodada com 36 gols na atual edição da Bundesliga e precisa marcar mais quatro para alcançar os 40 do artilheiro recordista Gerd Müller, contabilizados na temporada de 1971/72.