Em prévia da final da Champions, Chelsea impede título antecipado do City no Inglês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em partida considerada uma prévia da final da Champions League, que acontece em 29 de maio, o Chelsea venceu o Manchester City por 2 a 1, de virada, e impediu o sétimo título do rival no Campeonato Inglês neste sábado (8), pela 35ª rodada da competição.

Apesar da derrota, o City mantém a liderança com folga e pode ser campeão inglês neste domingo (9), caso o Manchester United, vice-líder, não vença o Aston Villa, fora de casa. A equipe comandada por Pep Guardila tem 80 pontos --13 a mais que os Reds Devils, que têm dois jogos a menos e somam 67.

Embalado pela conquista inédita na final da competição mais importante da Europa, no meio da semana, o City abriu o placar com o atacante Sterling no primeiro tempo e ainda desperdiçou pênalti com Aguero, que tentou uma cavadinha. Na segunda etapa, porém, a equipe de Pep Guardiola caiu de produção e sofreu a virada com Ziyech e Alonso, já nos acréscimos.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 29 de maio, no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, pela decisão da Liga dos Campeões.