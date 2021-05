Barcelona e Atlético empatam e abrem caminho para o Real no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ninguém levou a melhor no duelo direto pela liderança do Campeonato Espanhol neste sábado (8). Em jogo que marcou o reencontro de Luis Suárez com o Camp Nou, válido pela 35ª rodada, Barcelona e Atlético de Madri empataram em 0 a 0.

O resultado mantém o Atlético de Madri na liderança, agora com 77 pontos, e o Barcelona sobe ao segundo lugar com 75, mas quem pode se beneficiar mesmo é o Real Madrid, que agora só depende de si para ser campeão espanhol. Com 74 pontos e um jogo a menos, os merengues assumem a liderança se vencerem o Sevilla amanhã (9) e aí estariam a três vitórias do título.

A partida começou com o Barcelona trabalhando a bola na intermediária, mas a marcação do Atlético era bastante fechada. Os visitantes tiveram que fazer a primeira substituição aos 13 minutos: o meia Thomas Lemar deu lugar a Saúl Ñíguez. Aos 27, foi a vez do Barcelona: Sergio Busquets sofreu um choque de cabeça com Stefan Savic e teve que ser substituído na sequência. Ilaix Moriba entrou em campo.

Suárez quase fez valer a "lei do ex" aos 33 minutos. O uruguaio carregou pelo lado esquerdo, entrou na área e chutou cruzado para defesa de Ter Stegen. No rebote, a zaga afastou o perigo. Já aos 36, o goleiro alemão apareceu de novo para defender uma bola perigosa de Carrasco. Suárez ainda dividiu no rebote, caiu e pediu pênalti — mas só ganhou escanteio.

Apenas quatro minutos depois, Messi fez a clássica jogada puxando da direita para a esquerda, se livrou de quatro marcadores, entrou na área e chutou. Jan Oblak, porém, defendeu. Essa foi a única chance de perigo do Barcelona até o final do primeiro tempo, que terminou sem gols.

A segunda etapa começou disputada. O Atlético se encontrou defensivamente, enquanto o Barcelona mantinha a marcação mais avançada.

Aos 24, os mandantes chegaram a balançar as redes, mas não valeu. Alba cruzou pela esquerda e encontrou Araújo, que cabeceou para o gol em posição de impedimento.

O primeiro gol da partida quase veio aos 39. Dembélé recebeu cruzamento de Alba, cabeceou livre e mandou a bola por cima do gol de Oblak. Aos 44, foi a vez de Messi tentar com uma falta perigosa na entrada da área. Mesmo assim, o duelo terminou em 0 a 0.

Após o choque com Savic e a substituição, Busquets foi levado ao hospital para realizar exames —seguindo o protocolo de concussão.

O craque do Barcelona chegou a voltar ao campo após ter um sangramento no nariz estancado, mas logo depois caiu novamente e pediu para sair.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Levante às 17h de terça-feira (11). Já o Atlético de Madri recebe a Real Sociedad na quarta-feira (12), no mesmo horário.