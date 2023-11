Barezinho Sub-12: Santos se isola na liderança do grupo B e Guerreirinhos vence a primeira

Manaus/AM - Duas partidas encerraram a 2ª rodada do Campeonato Amazonense sub-12 na última terça-feira (28), na Arena Laranjeiras. Pelo grupo B, Santos Manaus e Guerreirinhos saíram com os três pontos diante de Craques do Futuro e RB do Norte. Com o resultado, o Peixe chega a sua segunda vitória, em dois jogos, e o Tricolor conquista os primeiros três pontos na competição.

Craques do Futuro 0 x 1 Santos Manaus

Em um confronto equilibrado, a garotada se estudou e a bola ficou presa no meio de campo. As criações de ambas equipes paravam na zaga adversária que não deixava passar nada. Quando os chutes direcionavam aos gols, os goleiros faziam o dever. O único gol do duelo foi marcado por Victor Hugo, aos 24 minutos do primeiro tempo e garantiu a vitória do Peixe.

Guerreirinhos 6 x 0 RB do Norte

O Guerreirinhos não estava para brincadeira e logo no primeiro minuto foi para cima. Não demorou e, aos seis abriu o placar com André Felipe. Não demorou para sair o segundo, dois minutos depois Pedro Henrique foi às redes. Aos 14, Miguel fez o terceiro do Tricolor.

No segundo tempo, Miguel marcou novamente, aos 12. Pietro, aos 15, e de novo Pedro Henrique, aos 16, completaram a goleada do Guerreirinhos por nada menos que 6 a 0.

Nesta quinta-feira (30), os futuros craques do futebol amazonense vão dar o pontapé inicial com dois jogos abrindo a rodada, que será concluída no domingo (3). Todos na Arena Laranjeiras.

Confira os confrontos da 3ª rodada

Quinta-feira (30)

Grupo A: América de Manacapuru x Manaus FC, às 15h30;

Grupo A: Inter Academy x Vingadores, às 16h30;

Domingo (3)

Grupo B: RB do Norte x Craques do Futuro, às 8h;

Grupo B: Santos Manaus x Guerreirinhos, às 9h.

Com informações da assessoria