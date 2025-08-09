   Compartilhe este texto

Bahia e Fluminense empatam em jogo emocionante de duas viradas e gol no fim

Por Folha de São Paulo

09/08/2025 22h45 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite deste sábado (9), Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3, em um jogo alucinante na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Cano (duas vezes) e Nonato marcaram para o Flu. Pelo lado do Bahia, Facundo Bernal (contra), Éverton Ribeiro e Luciano Juba foram os autores dos gols.

Com o resultado, o Bahia chega a 30 pontos e se mantém na quarta colocação da tabela. O Fluminense, por sua vez, vai a 24 pontos, na nona posição.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o América de Cali, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Já o Bahia encara o Corinthians, no próximo sábado, às 21h, pelo Brasileirão.

Viradas e intensidade até o final

O Fluminense começou a partida melhor e abriu o placar. Porém, depois de marcar, a defesa do Tricolor carioca abriu espaço e sofreu uma virada em seis minutos.No início do segundo tempo, Cano colocou o Flu novamente no jogo e, depois das mexidas de Renato Portaluppi, o Tricolor das Laranjeiras virou mais uma vez.No final, o Bahia pressionou e chegou ao empate com Luciano Juba.Gols e destaques

Perdeu. Na primeira chance do jogo, Ademir recebeu cruzamento na pequena área sem marcação, mas cabeceou por cima do gol de Fábio.

0x1. Aos oito minutos, após cobrança de lateral, Keno, de cabeça, encontrou Cano que, de primeira, chutou para abrir o placar para o Fluminense.

1x1. O Bahia não demorou para empatar. Aos 12, Éverton Ribeiro encontrou Jean Lucas na área. O camisa 6 tentou cruzamento rasteiro e a bola desviou em Facundo Bernal, que marcou contra.

2x1. A virada dos mandantes veio aos 18 minutos. Willian José recebeu na área, fez pivô e achou Éverton Ribeiro, que chutou e contou com desvio em Freytes para marcar o segundo do Bahia.

Buscou o ângulo. Perto do final do primeiro tempo, Keno recebeu pela esquerda, passou por três marcadores e finalizou com perigo para fora.

2x2. Aos três minutos da segunda etapa, Julio Fidelis cruzou para Cano, que acertou um vôleio para igualar o marcador novamente.

VAR salvou a expulsão. Aos 11, Thiago Santos se embolou com Éverton Ribeiro e trombou com o meia. O árbitro entendeu como agressão e deu vermelho ao jogador do Flu, mas o VAR recomendou revisão do lance, que terminou com amarelo para ambos.

2x3. O Fluminense virou novamente aos 26 minutos. Keno passou para Nonato, que entrou com a bola na área e contou com falha de Ronaldo para marcar o terceiro.

Fábio com segurança. Após cruzamento de Éverton Ribeiro, David Duarte cabeceou com força, mas no meio do gol, e Fábio segurou a bola sem problemas.

3x3. Após pressão, o Bahia chegou ao empate. Gilberto cruzou e Luciano Juba apareceu no fundo da área para chutar mascado e superar Fábio.

Expulso. Aos 50 do segundo tempo, Jean Lucas foi costurando a defesa do Fluminense e, quando ia ficar cara a cara com Fábio, foi puxado por Freytes, que recebeu cartão vermelho.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3 x 3 Fluminense

Campeonato Brasileiro - 19ª rodada

Data: 09/08/2025 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Facundo Bernal (CG) (BAH), aos 12' do 1º tempo (1-1), Éverton Ribeiro (BAH), aos 18' do 1º tempo (2-1) e Luciano Juba (BAH), aos 43' do 2º tempo (3-3); Cano (FLU), aos 8' do 1º tempo (0-1) e aos 3' do 2º tempo (2-2) e Nonato (FLU), aos 26' do 2º tempo (2-3)

Amarelos: Jean Lucas e Éverton Ribeiro (BAH); Facundo Bernal e Thiago Santos (FLU)

Vermelho: Freytes (FLU)

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo) e Jean Lucas; Ademir (Tiago), Éverton Ribeiro (Michel Araújo) e Kayky (Cauly); Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Julio Fidelis (Guga), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Thiago Santos (Nonato), Facundo Bernal (Martinelli), Lima e Ganso (Hércules); Keno (Canobbio) e Cano. Técnico: Renato Portaluppi.

