Bahia e Atlético-MG se enfrentam em Salvador no encerramento da rodada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situações opostas na classificação, Bahia e Atlético-MG duelam nesta segunda-feira (19), às 20h, no estádio de Pituaçu, em Salvador, no encerramento da 17ª rodada do Brasileiro.

Como chegou à rodada na liderança, com 31 pontos, o Atlético-MG precisa da vitória para se manter na ponta da tabela.

O Bahia, por sua vez, busca os três pontos para abrir distância em relação à zona de rebaixamento -o clube é o 16º, mas tem os mesmos 16 pontos do Athletico-PR, primeiro no grupo dos ameaçados.

Para o confronto, a equipe mineira contará com o retorno de três jogadores: Junior Alonso, Alan Franco e Savarino, que participaram das duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa de 2022.

Assim, a tendência é que Junior Alonso reassuma o lugar na dupla de zaga ao lado de Réver. Já Alan Franco entra no meio-campo na vaga do suspenso Alan, enquanto Savarino completa o trio de ataque junto com Eduardo Sasha e Keno.

No time baiano, o destaque é a série de baixas, começando pelo técnico Mano Menezes e o auxiliar Sidnei Lobo, expulsos no empate com o Goiás. Pelo mesmo motivo, a equipe também terá os desfalques de Rossi e Élber.

Sem Mano, o time vai a campo sob o comando do auxiliar Cláudio Prates. No ataque, Fessin substitui Rossi.

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Daniel; Fessin, Gilberto, Clayson. T.: Cláudio Prates

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Eduardo Sasha. T.: Jorge Sampaoli

Estádio: Pituaçu, em Salvador (BA)

Horário: 20h desta segunda

Árbitro: Anderson Daronco (RS)