Gustavo Henrique tem testículo rasgado e deixa jogo do Flamengo sangrando

Gustavo Henrique deixou sangrando o gramado durante o jogo do Flamengo contra o Corinthians, na tarde deste domingo (18), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Substituição no #Flamengo: após Gustavo Henrique se queixar de dores, o zagueiro foi substituído por Noga.



Equipe @PaparazzoRN pic.twitter.com/Rg5hbrDJMN — Isabelle Costa (@bellexcosta) October 18, 2020



O zagueiro do Fla ficou com o calção manchado de sangue após uma contusão que ainda teve detalhes esclarecidos. Ele precisou ser substituído.



De acordo com o Flamengo, em comunicado oficial logo após o incidente, o jogador "sofreu um trauma direto no testículo" e está em observação.