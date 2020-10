Koeman indica que Barcelona pode tentar contratação de jogador do Liverpool

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, indicou que o clube pode buscar a contratação do meio-campista Georginio Wijnaldum ao final da atual temporada. Em entrevista ao jornal holandês AD, o treinador afirmou que o interesse no jogador do Liverpool na última janela de transferências era independente da situação de Lionel Messi e a negociação não evoluiu por falta de verba.

Wijnaldum, porém, tem contrato com o time inglês apenas até junho de 2021, o que pode facilitar uma transferência com menor custo em janeiro ou sem nenhum gasto ao final da temporada.

"Nosso interesse em Wijnaldum foi independente do que poderia acontecer com Leo Messi. Acho que nossa equipe poderia usar um pouco de profundidade, especialmente quando não temos a bola", disse o treinador do Barcelona.

"Gini tem um grande senso de espaço, ele pode acertar o gol de forma fantástica no meio-campo, ele pode realmente trazer algo para a equipe. "Mas a situação econômica era conhecida do clube, sua posição era menos prioritária do que, por exemplo, a posição de lateral direito ou atacante", completou.

Em contenção de gastos, o Barcelona não fez grandes investimentos na última janela de transferência, sendo o lateral Sergiño Dest a maior contratação. Outro alvo prioritário, o atacante Memphis Depay ficou no Lyon diante da recusa do time catalão em investir cerca de 30 milhões de euros.