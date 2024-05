Atlético-MG sofre derrota para o Peñarol na Copa Libertadores

Na noite desta terça-feira (14), o Atlético-MG, já garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores, enfrentou o Peñarol (Uruguai) no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e foi derrotado por 2 a 0.

Apesar do revés, que acabou com a invencibilidade do Galo na competição, a equipe brasileira segue na liderança do Grupo G, somando 12 pontos. Por outro lado, o Peñarol alcançou nove pontos e agora ocupa a segunda posição do grupo.

Aos 25 minutos do segundo tempo, Leo Fernández começou a desequilibrar a partida, cobrando uma falta que resultou no primeiro gol do Peñarol, marcado por Lucas Hernández.

Cinco minutos depois, Fernández teve outra chance de cobrança de falta, aproveitando para lançar um novo chute potente que Everson defendeu parcialmente, permitindo que Maxi Silveira finalizasse com sucesso.

Após o revés na Copa Libertadores, o Atlético-MG direciona suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Bahia no próximo domingo (19), às 16h (horário de Brasília).