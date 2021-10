Atlético-GO vence com direito a gritos de "olé" e aumenta drama do Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO venceu o Grêmio, nesta segunda-feira (25), pelo placar de 2 a 0 e com direito a provocação das arquibancadas.

A torcida mandante entoou gritos de "olé" e "Arerê! O Grêmio vai jogar a Série B" ao longo da partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O pior para o time gaúcho, no entanto, aconteceu em campo mesmo. Depois de bom primeiro tempo, a defesa falhou e gerou gatilho para a atuação degringolar. Na etapa final, Paulo Miranda chegou a ser expulso e a equipe mandante ainda teve chances de ampliar o placar.

Igor Cariús e Marlon Freitas fizeram os gols do jogo. Uma bola na rede em cada tempo.

Com o resultado, o Atlético-GO chega a 37 pontos e segue em nono lugar. O Grêmio segue com 26 e em 19º na classificação. Com uma rodada a menos para sair do Z4.

A jornada do Grêmio começou com bons sinais. Domínio, volume. Chances criadas. Mas ainda no primeiro tempo um erro foi suficiente para inverter tudo. E a rodada, até esta segunda (25), era boa para os gremistas. Uma simples vitória faria o time sair da zona de rebaixamento, pela primeira vez.

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Sport e o Grêmio recebe o Palmeiras. Os dois jogos acontecem no domingo (31), mas a bola rola antes em Porto Alegre. O confronto na Arena do Grêmio começa às 16h (horário de Brasília) e o duelo em Recife às 20h30 (de Brasília).

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: André Luis, William Maranhão (AGO); Kannemann, Paulo Miranda, Thiago Santos, Ferreira, Rafinha, Luiz Fernando, Borja (GRE)

Gols: Igor Cariús, aos 44min do 1º tempo (AGO); Marlon Freitas, aos 26min do 2º tempo (AGO)

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Arnaldo (Oliveira), Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Janderson (Baralhas), André Luis (Montenegro) e Ronald (Toró); Zé Roberto (João Paulo). T.: Eduardo Souza

GRÊMIO

Brenno; Vanderson, Paulo Miranda, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti (Luiz Fernando), Jean Pyerre (Borja), Douglas Costa (Ferreira), Alisson e Diego Souza (Ruan). T.: Vagner Mancini