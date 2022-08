Atlético-GO vence Bragantino e encerra sequência ruim no Brasileiro

Na próxima rodada, Atlético visitará o Botafogo, no sábado (13), às 21h, enquanto o Bragantino vai ao Morumbi para pegar o São Paulo, às 16h de domingo (14). Antes disso, na terça (9), os atleticanos fazem duelo da volta de quartas de final da Sul-Americana com o Nacional-URU.

O resultado levou o time de Goiânia ao 18º lugar, agora com 20 pontos, mais perto do Coritiba, o 16º, com 22. Já os paulistas seguem com 30 pontos, no oitavo lugar.

O time goiano não vencia pelo Brasileiro há sete jogos, com um empate e seis derrotas seguidas no período. A última vitória havia sido conquistada em 19 de junho, sobre o Juventude, por 3 a 1.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na noite deste sábado (6), no estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrou uma sequência ruim na competição.

