Atlético-GO e Fortaleza se encaram após triunfarem na Copa do Brasil

SÃO PAULO/SP - Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam neste domingo (17), às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos os times fazem campanha fraca na competição, mas vêm de triunfos diante de seus arquirrivais na Copa do Brasil no meio de semana.

A vitória do Atlético-GO foi mais impressionante. Com um placar de 3 a 0 fora de casa, o Dragão se qualificou entre os oito melhores da Copa do Brasil. O mesmo vale para o Fortaleza, mas o duelo com o Ceará foi mais intenso. O Leão do Pici perdeu por 1 a 0, mas garantiu sua vaga por ter ganhado por 2 a 0 na partida de ida.

No Brasileirão, a situação não é a mesma. O Atlético-GO não vence há três rodadas e vem de derrota para o Santos na Vila Belmiro por 1 a 0. Começa a rodada em 18º lugar, com 17 pontos.

Já o Fortaleza ainda não conseguiu embalar depois de ter feito o melhor Brasileirão de sua história. O Tricolor não ganha há três rodadas e vem de um empate em casa com o Palmeiras. Na tabela de classificação, amarga a lanterna com apenas 11 pontos ganhos e duas vitórias.

Para essa partida, o Atlético-GO terá o retorno do lateral direito Dudu, mas perdeu o zagueiro Ramon Menezes por contusão. Dessa forma, o Dragão vai entrar em campo com a seguinte escalação: Ronaldo; Dudu, Edson Felipe, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Churín e Wellington Rato.

O Fortaleza também conta com desfalques, como os volantes Zé Welison, contundido, e Felipe, suspenso. O Leão deve ter o seguinte time para atuar em Goiânia: Fernando Miguel; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Vitor Ricardo, Ronald, Hércules, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Romarinho e Moisés.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Premiere