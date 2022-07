América-MG busca reabilitação contra o Bragantino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - América-MG e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (17), às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro tenta se recuperar da má fase que vive na competição, enquanto os paulistas ainda buscam embalar.

O América-MG vem de derrota para o Internacional e vive em uma sequência nada confortável. Ganhou apenas quatro pontos dos últimos 21 disputados e despencou na tabela de classificação -começou a rodada em 15º lugar, com 18 pontos. Em compensação, está classificado entre os oito melhores da Copa do Brasil depois de ter eliminado o Botafogo com um placar agregado de 5 a 0.

O Bragantino ainda não apontou para nenhum lado da tabela. A equipe do interior paulista vive uma situação de instabilidade e tem apenas o Brasileirão como sua meta. O time de Maurício Barbieri já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Com 21 pontos, o Massa Bruta começou a rodada em 11º lugar.

Para tentar a reabilitação, o América-MG deve manter o time que derrotou o Botafogo por 2 a 0 no meio de semana. Não haverá mudanças por parte do técnico Vagner Mancini. O Coelho deve ser escalado da seguinte forma para encarar o Bragantino: Matheus Cavichioli; Patric, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Aloísio e Pedrinho.

Já o Bragantino segue sem o centroavante Ytalo e também não poderá contar com o armador Hyoran, contundido. O Massa Bruta deve ter a seguinte escalação para atuar em Belo Horizonte: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Miguel (Praxedes); Artur, Alerrandro, Sorriso.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere