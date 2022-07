Juventude busca fim de jejum de vitórias contra o Goiás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juventude e Goiás se enfrentam neste domingo (17), às 11h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho, que está na briga contra o rebaixamento, busca vencer depois de sete rodadas em jejum.

A última vitória do Juventude aconteceu no dia 5 de junho sobre o Fluminense. Depois disso, vieram cinco derrotas e dois empates que derrubaram os gaúchos para a penúltima colocação, com apenas 12 pontos. Em seu último compromisso, ainda conseguiu um bom resultado ao empatar fora de casa com o Coritiba.

Para essa partida, o técnico Umberto Louzer fará modificações na defesa e no meio-campo. O Juventude deve entrar em campo com a seguinte escalação: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jean Irmer (Vitor Mendes); Jadson e Óscar Ruiz (Marlon); Edinho, Paulo Henrique e Ricardo Bueno.

Já o Goiás vive um momento bem melhor e vem fazendo bons jogos em seu estádio. Na rodada passada, por exemplo, derrotou o Athletico-PR por 2 a 1. Com 20 pontos, o Esmeraldino começa a rodada em 12º lugar, mas vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o arquirrival Atlético-GO.

A novidade no Goiás deve ser o retorno do atacante Vinícius. Com isso, o seguinte time deve ser escalado por Jair Ventura para encarar o Juventude: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Fellipe Bastos (Luan Dias) e Vinícius; Nicolas e Pedro Raul.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: Às 11h (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere