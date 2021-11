Atlético-GO e Ceará empatam e ganham posições no Campeonato Brasileiro

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Ceará ficaram no empate em 1 a 1 na noite deste sábado (20), no estádio Antônio Accioly (GO). Os gols do jogo foram marcados por João Paulo e Vina, respectivamente.

O resultado ajudou às duas equipes na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará subiu para oitavo, com 46 pontos, e está na zona da Libertadores, enquanto os donos de casa se distanciaram um pouco da zona do rebaixamento, com 40 pontos e a 15ª posição.

O Atlético volta a jogar na próxima terça-feira (23), contra o Juventude, em casa. Já o Ceará recebe o Corinthians na quinta-feira (25).

O Atlético entrou em campo decidido. Logo aos seis minutos, em boa trama de Jefferson e Montenegro, Dudu recebeu a bola em seguida e mandou uma bomba. A bola foi pertinho do gol.

Aos 14, Janderson arriscou da entrada da grande área e Richard, goleiro do Ceará, defendeu. No fim da primeira etapa, André Luís teve boa chance, mas Messias impediu.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Rick recebeu a bola e carregou para o ataque, mas foi derrubado. Vina pegou a bola e bateu de perna direita no minuto seguinte. A bola desviou na barreira, Fernando Miguel se movimentou de forma estranha e não chegou nem perto: 1 a 0 para o Ceará.

Em boa trama pelo lado esquerdo, João Paulo ficou com a bola perto da pequena área e chutou para o gol, aos nove minutos. Messias tentou chegar junto para impedir, mas desviou a trajetória e a bola morreu no fundo da rede. O time estava há cinco rodadas sem fazer gol.

Com o apoio da torcida, o clube continuou pressionando e, aos 19 minutos, Marlon Freitas ficou com uma sobra de bola dentro da grande área e chutou com muito perigo, mas para fora.

O Atlético continuou empolgado para o ataque. Aos 48 minutos, em jogada pelo lado esquerdo, a bola foi cruzada para o meio e Lucão chegou a alcançá-la de joelho. O goleiro Richard conseguiu ficar com a bola. Dois minutos depois, Lucão bateu de dentro da grande área, para nova defesa de Richard.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel, Dudu (Arnaldo), Éder, Pedro Henrique, Jefferson (Arthur Henrique), Willian Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo, André Luís (Lucão), Montenegro (Zé Roberto) e Janderson (Ronald). T.: Marcelo Cabo.

CEARÁ

Richard, Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda (Igor), Bruno Pacheco (Kelvyn), William Oliveira, Fernando Sobral, Lima (Jorginho), Vina, Rick (Airton) e Jael (Yony González). T.: Tiago Nunes.

Local: Estádio Antônio Accioly (GO)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Marcelo Cabo (ACG), Messias (CEA), Jorginho (CEA) e Vina (CEA)

Gols: Vina (CEA), aos 2min do 2º T, e João Paulo (ACG), aos 9min do 2ºT