Flamengo faz dois gols em dez minutos e vence o Internacional no Beira-Rio

Gols: Gabigol (FLA), aos 4min, e Taison (INT), aos 40min do 1ºT ; Andreas Pereira (FLA), aos 10min do 2ºT.

O Flamengo começou bem, marcou dois gols cedo e poderia ter feito mais. Gabigol, de fora da área, e Andreas Pereira, após uma ótima jogada, deram vantagem ao time carioca com 10 minutos de partida. Em seguida, sobraram chances de sair mais gols. Só que na mesma medida que atacava, o time de Renato Gaúcho deixava espaços e também sofreu. Por pouco não levou o empate ainda na etapa inicial. No segundo tempo, ainda que o Internacional tenha pressionado, a defesa foi sólida.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo marcou dois gols em dez minutos e venceu o Internacional por 2 a 1, hoje (20), no Beira-Rio (RS), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol e Andreas Pereira deram a vitória ao time carioca. Taison fez o gol dos gaúchos.

