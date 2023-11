Atleta de Benjamin Constant é campeã mundial de MMA

Manaus/AM - A atleta amazonense Giuliany Perêa se consagrou campeã mundial de MMA amador no Campeonato Mundial da IMMAF (Federação Internacional de Artes Marciais Mistas), em uma vitória por decisão unânime. Com apoio do Governo do Amazonas, a lutadora natural de Benjamin Constant vem fazendo história no cenário esportivo do MMA, e se destacou na competição do último sábado (25/11), na cidade de Tirana, na Albânia.

“Por meio de políticas públicas de incentivo a atletas de alto rendimento estamos construindo grandes promessas para o esporte, e a Giuliany é prova disso, colocando o Amazonas no lugar mais alto do pódio e representando as mulheres que sonham em chegar no MMA”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Representando a academia Nova União, do Mestre Dedé Pederneiras, a atleta amazonense conquistou a medalha de ouro na categoria Peso Palha, após três lutas acirradas, a primeira contra uma adversária da Itália, na segunda disputa, a amazonense enfrentou um atleta da Suécia, e a vitória veio, após o terceiro confronto, onde Giuliany foi superior francesa Delphine Benoaich.

“Esse é o evento de maior expressão da modalidade e graças a Deus e com muito trabalho e apoio da Sedel, consegui essa conquista, um título inédito para o Brasil e o Amazonas, entre as melhores lutadoras do mundo”, ressaltou Giuliany.

Bicampeã Pan-Americana, a amazonense também é detentora de duas medalhas de prata e integrante da Seleção Brasileira pela IMMAF.

Com informações da assessoria