Atleta amazonense é bronze em competição internacional de judô na Polônia

Manaus/AM - Uma das promessas da nova geração do judô brasileiro, a amazonense Ana Paula Sena, de 15 anos, voltou a brilhar numa competição internacional da modalidade olímpica. Desta vez, a atleta da Kaizen/Adrianópolis (Manaus) conquistou a medalha de bronze na categoria – 40 kg na Copa Europeia de Bielsko-Biala, na Polônia. Os combates do evento aconteceram no último sábado (17/05).

Segundo a Confederação Brasileira de Judô (CBJ), a delegação brasileira foi composta por 27 atletas da nova geração da classe Cadete. O evento na Polônia é mais um contato da seleção verde e amarela com o judô internacional antes do Campeonato Mundial da classe, que acontece no fim de agosto, na Bulgária.

A Copa Europeia da Polônia reuniu quase 700 judocas de 28 países, e distribuiu pontos importantes no Ranking Nacional CBJ, principal critério de convocação para competições futuras.

O bronze em Bielsko-Biala é mais uma conquista histórica da amazonense Ana Paula Sena, que neste ano já tinha faturado uma medalha de prata no Meeting Nacional Sub-18 em Brasília, um bronze na etapa de Bad Blankenburg (Alemanha) do Circuito Europeu, um ouro no Campeonato Brasileiro Regional (Manaus-AM) e um ouro no Pan-Americano Cadete (Lima, no Peru).

“Estou superfeliz com esse resultado, e isso me deixa ainda mais perto do Mundial, que é um sonho que todo atleta quer alcançar. Saber que estou aqui representando tantas pessoas que me apoiam e torcem por mim é incrível. Sou grata por todas as oportunidades que estou tendo e por todas as pessoas que desejam meu bem. E eu só tenho a agradecer aos meus familiares, aos meus Senseis e principalmente a Deus por tudo que ele tem feito por mim e por me dar forças para continuar lutando pelos meus sonhos”, disse Ana Paula Sena, a joia do judô amazonense.