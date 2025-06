Atleta amazonense conquista três ouros na Copa Norte de Badminton

A atleta amazonense Emilly Carolinne de Jesus Ferreira, conhecida como a “bailarina das quadras”, foi o grande destaque da Copa Norte de Badminton 2025, realizada em Ji-Paraná (RO). Representando diversas instituições do Amazonas, Emilly teve uma campanha impecável e invicta, conquistando três medalhas de ouro: nas categorias simples feminino, dupla feminina (onde se tornou bicampeã) e dupla mista.

Ela venceu todas as sete partidas por 2 a 0, somando 294 pontos e sofrendo apenas 146. Com isso, garantiu vaga para o TOP 16 do Circuito Nacional, que será disputado em setembro, em Aracaju (SE).

Além dos títulos, Emilly se destacou pela leveza e talento em quadra, reafirmando-se como a número 1 do Amazonas e da Região Norte. Em publicação, dedicou suas conquistas a Deus, à mãe, equipe, patrocinadores e apoiadores, citando o versículo: “O Senhor tem feito grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres” (Salmos 126:3). A campanha também destaca o sucesso do Centro de Referência de Badminton da Região Norte, com sede em Manaus.