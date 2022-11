Athletico-PR defende vaga na fase de grupos da Libertadores contra Atlético-GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Athletico-PR defende a permanência no G6 e o acesso à fase de grupos da Libertadores contra o Atlético-GO nesta quarta-feira (9), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 21h30 (de Brasília), pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense é atualmente o sexto colocado, com 54 pontos.

Um tropeço nesta quarta-feira complica o cenário para os comandados de Luiz Felipe Scolari, pois América-MG (2), Atlético-MG (52), São Paulo (51) e Botafogo (49), sétimo ao décimo colocados, respectivamente, seguem na disputa pela vaga no torneio continental.

Para se garantir na zona de acesso direito, o Athletico-PR precisa superar nesta quarta um jejum de sete jogos sem vitória como visitante. No entanto, o time rubro-negro conta com um retrospecto positivo ao seu favor: em 16 encontros com o rival goianiense, foram 12 vitórias e apenas uma derrota, além de três empates.

Nesta quarta, Felipão terá como desfalques Thiago Heleno, suspenso após ter sido expulso na última rodada, e Hugo Moura, que se recupera de lesão muscular na coxa. Por outro lado, Abner volta de suspensão.

Uma possível escalação inicial do time paranaense tem: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Matheus Felipe (Nico Hernández) e Abner; Fernandinho, Erick (Christian) e Alex Santana; David Terans, Vitor Roque (Pablo) e Vitinho (Cuello).

O Atlético-GO, por sua vez, ocupa a 17ª posição, com 34 pontos -quatro a menos do que o Cuiabá, primeiro time fora do Z4. O clube goianiense vem de empate por 1 a 1 contra Fortaleza, e busca um desempenho positivo para sair da zona de rebaixamento.

O técnico Eduardo Souza deve fazer apenas uma alteração no time titular: Diego Churín volta de suspensão, e deve entrar no lugar de Luiz Fernando, suspenso após ter sido expulso na última rodada.

Uma possível formação inicial do Atlético-GO tem: Diego Loureiro (Renan); Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Shaylon.

O time goianiense encerra a temporada enfrentando o América-MG fora de casa, neste domingo (13), no Independência, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, o Athletico-PR recebe o Botafogo na Arena da Baixada, em Curitiba.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Premiere