Athletico e Grêmio garantem classificação antecipada na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grêmio e Athletico-PR são os primeiros times brasileiros a garantirem classificação para as oitavas de final da Libertadores deste ano.

Nesta terça (29), o time tricolor venceu a Universidad Católica por 2 a 0, em casa, com gols de Pepê e Rodrigues.

A classificação antecipada do Grêmio, líder do Grupo E, foi garantida com o empate do arquirrival Internacional com o América de Cali, em 0 a 0. O time colorado tem 8 pontos e precisa de ao menos um empate com a Universidad Católica, na última rodada, para também ir ao mata-mata sem depender de outros resultados.

Com um a menos em boa parte do segundo tempo, graças a expulsão do atacante Leandro Fernández, a equipe colorada sofreu na Colômbia, mas conseguiu segurar um empate.

Quem também garantiu sua vaga na próxima fase da competição continental foi o Athletico, que empatou em 0 a 0 com o Jorge Wilstermann (BOL), em casa. O clube paraense chegou aos 10 pontos, na liderança do Grupo C, e na última rodada só pode ser ultrapassado pelos bolivianos.

A equipe do Paraná enfrenta o Peñarol na despedida da fase de grupos da Libertadores, e a da Bolívia vai ao Chile encarar o Colo-Colo.