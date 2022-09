Artilheiro do Inter chegou de graça e vira exemplo de reforço no clube

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Líder em participações em gols e artilheiro do time no Brasileirão ao lado de Wanderson, Alemão está valorizado no Inter. E quanto custou cada gol do atacante de 24 anos? A resposta é zero. Contratado sem envolver valores, ele desbancou reforços mais conhecidos e é visto nos bastidores como exemplo de bom negócio.

Alemão chegou ao Inter contratado do Avaí, time no qual não seria aproveitado. Após ser observado no Campeonato Gaúcho, torneio que disputou emprestado ao Novo Hamburgo, o jogador teve direitos cedidos ao Colorado em troca de dois jogadores emprestados e a manutenção de 30% sobre uma eventual venda.

Os catarinenses ainda viram uma série de atletas do Inter recusarem-se a servirem como parte do pagamento e aguardam até hoje os reforços a serem cedidos. De toda forma, garantirá, certamente, lucro, pois a valorização do jogador é evidente.

Alexandre Zurawski, o Alemão, ganhou um novo apelido: "Alemãodowski", em alusão ao centroavante polonês do Barcelona, Robert Lewandowski. Em 30 jogos vestindo a camisa vermelha, ele marcou oito gols e deu três assistências.

Considerando apenas o Brasileiro, Alemão lidera as participações em gols, com seis gols e três assistências, e está ao lado de Wanderson na artilharia do time. Foram 22 partidas até agora na competição. O último gol marcado por ele foi no domingo, logo no início do jogo contra o Corinthians, que terminou 2 a 2, pela 25ª rodada.

Titular absoluto do time de Mano Menezes, Alemão não teve sempre a mesma confiança que recebe hoje em dia. Chegou a ser sacado para entrada de David, viu Cadorini —atualmente no Coritiba— também ser testado por ali, e conviveu com a 'sombra' de Wesley Moraes, que foi devolvido a seu clube de origem e atualmente atua no Levante, da Espanha.

Além disso viu, na última janela de transferências, o Colorado apostar tudo na chegada de dois atacantes de 'mais peso' no mercado da bola. Braian Romero foi comprado do River Plate, da Argentina, e Mikael emprestado pela Salernitana, da Itália.

Mas ambos viraram suplentes e lutam por lugar no banco de reservar. David já deixou de ser ameaça há muito tempo e Alemão está sólido na equipe e se tornou um modelo de negócio no Beira-Rio.

A cada rodada, a aposta de gols do Inter é renovada em Alemão. E novamente acontecerá neste sábado (10), às 16h30, no Beira-Rio, contra o Cuiabá, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter está invicto há quatro rodadas, com 10 pontos somados nesse período. Em sua última partida, empatou com o Corinthians, no Itaquerão, por 2 a 2. Na classificação, o Colorado ocupa o quarto lugar, com 43 pontos, e está oito atrás do líder Palmeiras. Dependendo da combinação de resultados, a equipe de Mano Menezes pode terminar o fim de semana até na vice-liderança.

O único desfalque colorado é o meia De Peña, suspenso. Ele será substituído por Alan Patrick. O Inter deve entrar em campo com a seguinte escalação: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Mauricio e Alan Patrick; Wanderson e Alemão.

Do outro lado, o Cuiabá briga para seguir fora da zona do rebaixamento. O time mato-grossense está em 16º lugar, com 26 pontos, um a mais que o Coritiba, que abre o grupo dos últimos quatro colocados.

Para o jogo deste sábado, o Cuiabá não terá o goleiro Walter, o meia Pirani e o lateral Igor Cariús, todos contundidos. O time terá a seguinte formação em Porto Alegre: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; João Lucas, Marcão, Pepê e Sidcley; André Luís, Deyverson e Valdivia.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h30 (de Brasília) deste sábado (10)

Juiz: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Premiere