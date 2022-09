Zé Roberto fecha lista para o Mundial, escolhe Tainara e corta Lorrayna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico José Roberto Guimarães definiu nesta sexta-feira (9) o elenco que vai defender a seleção brasileira feminina de vôlei no Mundial da modalidade, a partir de 23 de setembro, na Holanda e na Polônia. Com um corte a fazer, ele optou por deixar de fora a oposta Lorrayna, que disputava uma vaga com a quase homônima Lorenne e com Tainara.

A seleção vinha treinando no centro de treinamento de Zé Roberto em Barueri (SP) e fez sua última atividade na manhã desta sexta-feira. Após o treino, as jogadoras postaram uma foto do elenco, já sem a presença de Lorrayna. Agora o grupo vai ter folga no fim de semana para, na semana que vem, viajar à Alemanha, onde vai completar a preparação.

O treinador inicialmente convocou um grupo de 16 atletas, mas a ponteira Ana Cristina pediu dispensa de forma inesperada. Isso deixou Zé Roberto com um elenco manco, com quatro ponteiras e três opostas, e com possibilidade de cortar apenas uma jogadora.

Acabou sobrando para Lorrayna, de 23 anos, que jogou pelo Barueri na temporada passada e fechou contrato com o Bergamo, da Itália. Com isso, vão para o Mundial a oposto Lorenne, de 26 anos, que estava no Japão e vai jogar por um time russo, e a ponteira Tainara, de 22 anos, do Praia Clube, que jogou a VNL e pode ser considerada a novidade da lista final.

Os outros nomes da convocação já eram certos no Mundial: as levantadoras Macris e Roberta, a oposta Kisy, as ponteiras Gabi, Rosamaria e Pri Daroit; as centrais Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena e as líberos Nyeme e Natinha. Foi com essa base que o Brasil chegou ao vice-campeonato da Liga das Nações.

De julho para cá, porém, o time perdeu Ana Cristina, que pediu dispensa para se apresentar mais cedo ao seu clube na Turquia, e Julia Bergmann, ponteira que foi destaque do time na VNL, mas já havia avisado de antemão que não jogaria o Mundial para se dedicar ao último ano de universidade nos Estados Unidos.

Mas a equipe ganhou o reforço de Carol Gattaz, veterana que ficou fora durante toda a VNL e volta ao time no lugar de Diana, central que foi submetida em junho a uma cirurgia de correção de crescimento dos maxilares.