Agora focado no Brasileirão, Athletico-PR visita o Avaí

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitor Roque tem apenas 17 anos, mas pode fazer história com a camisa do Athletico-PR. O atacante, considerado das grandes promessas do futebol brasileiro, estará na final da Copa Libertadores e pode ajudar o clube na inédita conquista.

Arisco e driblador, Vitor Roque tem como inspiração um jogador que também despontou muito cedo e conquistou o Brasil: Neymar. Na Europa, ele cita Cristiano Ronaldo.

"Minha referência é o Neymar. Cristiano Ronaldo também. São dois caras que me inspiram muito. Neymar, pela grandeza dele no futebol brasileiro. Cristiano Ronaldo, pelo trabalho. É um cara excepcional que sempre busca mais e mais. Me inspiro nesses dois grandes jogadores", disse o atleta, que também falou de sua relação com o técnico Luiz Felipe Scolari.

"Felipão é um cara incrível. Tento sugar o máximo dele, é um cara experiente, respeitado mundialmente. Procuro aprender com ele, com a comissão. Sempre comento com a minha mãe, graças a Deus pude cair nas mãos dele. É incrível, ele me ajuda muito, sempre conversa comigo. Espero aprender mais e mais, vai ser muito importante para a minha carreira", disse Vitor Roque na entrevista ao Sportv.

"Ele sempre fala para eu atacar os espaços. Ele diz 'ataca o espaço, se não der, ataca de novo, que uma hora você vai sair na cara do goleiro", completou.

Vindo do Cruzeiro em abril de 2022, o atleta rapidamente conquistou a torcida com boas atuações no comando de ataque. São seis gols e duas assistências em 24 jogos. O mais importante deles deu a classificação ao Furacão nas quartas de final da Libertadores, contra o Estudiantes.

Na partida de volta da semifinal contra o Palmeiras, Vitor Roque recebeu entrada dura do zagueiro Murilo e quase preocupou a comissão. No entanto, o jogador alegou aos jornalistas do programa estar 100% e que foi "somente uma pancada".

Após a classificação para a final, Vitor Roque pode se focar totalmente na disputa do Brasileirão, assim como o Athletico-PR. E a primeira partida depois da vaga histórica será neste domingo (11), às 11h, contra o Avaí, no estádio da Ressacada, pela 26ª rodada.

O Athletico, que vinha usando formações reservas no Brasileirão, não perde há três rodadas e vem de uma vitória sobre o Fluminense na Arena da Baixada. O Furacão começa o fim de semana na sexta colocação, com 42 pontos, nove abaixo do líder Palmeiras.

Para essa partida, Felipão não tem problemas de suspensão ou contusão. O Athletico jogará com a seguinte escalação: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Fernandinho (Léo Cittadini), Hugo Moura e Alex Santana (Terans); Canobbio, Vitor Roque e Vitinho (Cuello).

O Avaí vive seu pior momento na competição e não vence há mais de 50 dias -cinco derrotas e três empates. Por isso, despencou na tabela e ocupa o 18º lugar, com 24 pontos -ao início da rodada, estava dois atrás do Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o atacante Bissoli e o lateral direito Kevin, suspensos. O Avaí terá o seguinte time para encarar o Furacão: Vladimir; Renato, Bressan (Raniele), Rafael Vaz e Cortez; Bruno Silva, Galdezani e Mateus Sarará; Pottker, Guerrero e Natanael.

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Horário: 11h (de Brasília) deste domingo (11)

Juiz: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere