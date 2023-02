Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai lançam candidatura para Copa de 2030

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai lançaram nesta terça-feira (7) a candidatura oficial para sediarem a Copa do Mundo de 2030, que marcará o centenário da competição.

A apresentação foi realizada na sede da Associação de Futebol Argentino (AFA) e contou com os presidentes das federações dos quatro países, além do mandatário da Conmebol, Alejandro Domínguez.

"A história e a paixão vão nos dar a possibilidade de sediar o Mundial. Mas sabemos que temos que trabalhar muito para convencer e mostrar ao mundo que podemos ser a sede de 2030", afirmou o presidente da AFA, Claudio Tapia.

A candidatura conjunta foi oficializada ainda na metade de 2022, com apoio da Conmebol. O plano é que o Mundial de 2030 celebre os 100 anos da primeira edição do torneio, disputado no Uruguai.

"Nossa Seleção Argentina trouxe a Copa do Mundo para o nosso continente e seria uma grande alegria se, 100 anos depois, a Copa do Mundo voltasse para onde tudo começou: a América do Sul", disse Alberto Domínguez, presidente da AFA

ARGENTINA PROPÕE INCLUIR BOLÍVIA COMO SEDE

Alberto Fernández afirmou ainda que vai propor que a Bolívia também seja país-sede da Copa do Mundo de 2030. "Esta candidatura é de todo o continente. Por isso, gostaria e proporei que nosso país irmão, a Bolívia, faça parte desse sonho", disse.

Vale lembrar que a próxima Copa do Mundo, em 2026, será realizada na América do Norte, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá.