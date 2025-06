Argentina e Colômbia empatam em jogo com golaço, expulsão e confusões

Argentina e Colômbia empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (10), no Monumental de Nuñez, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Luis Díaz abriu o placar com um golaço para os colombianos, enquanto Thiago Almada empatou no fim, mesmo com a Argentina com um jogador a menos após a expulsão de Enzo Fernández.

Já classificada, a Argentina enfrentará a Venezuela em setembro. A Colômbia, que segue na briga, encara a Bolívia.

O duelo foi marcado por intensidade, belas jogadas e muitos cartões, refletindo o clima quente entre duas das seleções mais fortes da América do Sul.