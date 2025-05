Apresentação e convocação de Ancelotti na Seleção: horário e onde assistir

O evento terá transmissão ao vivo pelo canal CNN Esportes, a partir das 14h30. A estreia de Ancelotti no comando do Brasil será em 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil.

Carlo Ancelotti será oficialmente apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26), às 15h, no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele também fará sua primeira convocação, anunciando os 23 jogadores para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2026.

