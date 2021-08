Após restrições e WO, Ituano e Blumenau buscam título inédito da Liga de Basquete

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ituano e KTO/Blumenau já fizeram as suas melhores campanhas na história da Liga de Basquete Feminino (LBF). Agora, as duas equipes lutam pelo título inédito da competição. O jogo de abertura das finais será neste domingo (15), no Ginásio Ditinho Xavier, em Itu. A partida terá transmissão da TV Cultura.

O basquete feminino do Brasil teve uma temporada para ser esquecida em 2020, com a interrupção da LBF por causa da pandemia da Covid-19 e da eliminação precoce da seleção no pré-olímpico, que deixou o time fora dos Jogos de Tóquio.

Com tudo isso para trás, a Liga precisou se organizar com o apoio dos times para chegar à fase final, como contou o presidente Ricardo Molina.

"Foi uma LBF muito difícil para todas as equipes, em função de todos os cuidados tomados. É uma final inédita e os dois times merecidamente chegaram à decisão. Quem vai ganhar com isso é o fã do basquete feminino", afirmou, em entrevista coletiva realizada na sexta-feira (13).

Segundo Molina, houve um período em que as equipes e a diretoria da LBF chegaram a se reunir a cada três dias para definir como seria cada rodada, em razão dos protocolos de segurança e das restrições em cada cidade. "Foi uma temporada muito difícil de administrar", confessou.

As finais reúnem duas equipes que já alcançaram campanhas históricas no torneio. A equipe do interior paulista liderou a LBF durante boa parte da temporada e superou o Tietê/Catanduva e o Vera Cruz para chegar à decisão.

O Ituano é o clube da pivô Érika, líder entre as jogadoras e um dos nomes mais reconhecidos do basquete brasileiro, dentro e fora do país. O técnico Bruno Guidorizzi, que assumiu a equipe no começo do ano, valorizou a qualidade do elenco e o tempo de preparação como diferencial da equipe ao longo do torneio.

"É um grande prazer estar fazendo parte deste projeto, a gente montou a equipe para chegar neste momento. Foi uma temporada atípica, mas administramos bem o tempo de treinamento, de pausa", pontua.

A situação do KTO/Blumenau, do técnico João Camargo, é diferente. O treinador já está na equipe há anos e acredita que o trabalho longevo culminou na primeira final do grupo. "Quando não conseguimos chegar mais além, aprendemos com os pontos positivos e negativos. É um feito que nos enche muito de orgulho, estamos muito felizes de termos chegado. É como eu sempre falo às jogadoras: acreditem no processo."

As armadoras Alana, do Ituano, e Cacá, do KTO/Blumenau, lideram seus times no sonho de conquistar o título. Um objetivo que passa por superar a ansiedade para poder fazer história.

"É um momento muito feliz para a nossa equipe. Com a ansiedade já estou um pouquinho acostumada, aí treina bem, se sente bem e fica mais confiante para os jogos", explica Alana.

"A ansiedade a gente trata com uma coisa: treino. E isso qualifica mais para o jogo. Vamos apresentar um jogo muito bom, e com o resultado, vamos descobrir quem estava mais ansioso", brinca Cacá.

O time de Santa Catarina foi um dos que mais sofreu com a pandemia durante a temporada. A equipe perdeu dois jogos por W.O., contra o Sampaio Basquete e o Santo André, por casos de Covid-19 no elenco. O grupo se classificou em sétimo para os playoffs, mas eliminou o Sesi Araraquara e o Sampaio para chegar à decisão pelo título.

O Ituano conquistou o direito de fazer os dois primeiros jogos em casa, por ter se classificado em uma posição melhor do que as adversárias. No entanto, na fase classificatória, as visitantes venceram em Itu e em Blumenau. Os placares equilibrados dão um aperitivo do que será a final: 73 a 62 em Santa Catarina, e 78 a 63 em São Paulo.

A série em melhor de cinco continua com o jogo 2 no dia 17, ainda em Itu. O jogo 3, no dia 22, vai a Blumenau. Caso sejam necessários, os jogos 4 e 5 serão realizados nos dias 24 e 29 de agosto.

Jogo 1 - 15/8, 14h, TV Cultura

Ginásio Ditinho Xavier, Itu-SP

Jogo 2 - 17/8, 19h30, LBF LIVE (TV NSports)

Ginásio Ditinho Xavier, Itu-SP

Jogo 3 - 22/8, 14h, TV Cultura

Ginásio Galegão, Blumenau-SC

*Se necessário: Jogo 4 - 24/8, 18h, TV Cultura

Ginásio Galegão, Blumenau-SC

*Se necessário: Jogo 5 - 29/8, 14h, TV Cultura

Ginásio Ditinho Xavier, Itu-SP