Mbappé brilha, e PSG vence Strasbourg pela segunda rodada do Francês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain venceu a segunda no Campeonato Francês. No Parque dos Príncipes, o PSG venceu o Strasbourg por 4 a 2, neste sábado (14), e segue na liderança da competição.

Ainda sem Neymar e Messi, o PSG contou com um inspirado Mbappé. O camisa 7 participou de três dos quatro gols dos donos da casa. Ele foi o responsável pelo segundo gol, que contou com desvio em Ajorque, e, no minuto seguinte, deu assistência para Draxler fazer o terceiro. No segundo tempo, cruzou para Sarábia fechar o placar.]

Apesar do placar, o PSG sofreu na segunda etapa. Após ir para o intervalo com um confortável 3 a 0, o clube viu o Strasbourg descontar no segundo tempo. A expulsão do zagueiro Djiku, no entanto, minou a reação do time visitante.

O PSG volta a campo pelo Francês no próximo domingo (22) para encarar o Brest fora de casa.

Messi e Neymar acompanharam a partida lado a lado, das arquibancadas. Por outro lado, a partida marcou as estreias de Hakimi e Wijnaldum, que foram titulares.

Pouco antes, Messi foi ovacionado ao ser apresentado aos torcedores. O zagueiro Sergio Ramos também pisou no gramado e foi aplaudido pelos presentes no Parque dos Príncipes. O espanhol, porém, foi mais um a acompanhar a partida da arquibancada.

JOGO

O PSG abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Diallo colocou na medida para Icardi desviar de cabeça e mandar para o fundo da rede. Na frente e jogando em casa, o PSG controlou as principais ações do jogo. Já o Strasbourg teve suas melhores chances na bola parada.

Mbappé ampliou aos 25 da primeira etapa. Draxler recuperou a bola após escanteio e o camisa 7 soltou o pé direito. A bola desviou em Ajorque e não deu chance para o goleiro Sels. No minuto seguinte, francês vez bela jogada pela esquerda e cruzou na medida para Draxler fazer 3 a 0.

Com ampla vantagem, o PSG controlou a partida até o fim da etapa inicial. O Strasbourg, por sua vez, pouco ameaçou o gol de Navas.

O Strasbourg voltou mais agressivo na segunda etapa, mas cedeu espaço para os contra-ataques do PSG. Aos dois minutos, Mbappé partiu sozinho pela esquerda e obrigou Sels a fazer uma grande defesa. O risco, contudo, valeu a pena, e Gameiro diminuiu aos oito minutos.

O PSG viu o Strasbourg crescer no jogo e, aos 18 minutos, Ajorque, de cabeça, fez o segundo gol do time visitante após cruzamento de Perrin. A expulsão do zagueiro Djiku aos 34 minutos, pelo segundo cartão amarelo, complicou a reação do lantena do Francês. Tanto que, aos 39, Mbappé cruzou para Sarábia fazer 4 a 2.