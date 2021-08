Cruzeiro empata com o Sampaio Corrêa e segue próximo do Z-4 da Série B

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Sampaio Corrêa empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (14), no estádio Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Watson abriu o placar para a Bolívia Querida aos 40 do primeiro tempo e Marcelo Moreno empatou para a equipe celeste aos 24 da segunda etapa.

Com o resultado, o Cruzeiro, agora com 18 pontos, está em 16º colocado, uma posição acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento para a Série C, com 14 pontos somados. O Sampaio Corrêa permanece no G-4 da tabela, com 30 pontos e na 4ª colocação.

Na próxima rodada, o Cruzeiro encara o Náutico, terça-feira (17), às 19h, no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. No mesmo dia, às 21h30, o Sampaio Corrêa recebe o Avaí, no Castelão, no Maranhão.

Partida

O Cruzeiro dominou todo o jogo e teve as melhores chances com Giovanni, Wellington Nem, Rafael Sóbis, Felipe Augusto e Claudinho.

Até os 40 minutos do primeiro tempo o Cruzeiro dominava a partida com 8 finalizações contra apenas 1 do Sampaio Corrêa, apesar disso, foi a Bolívia Querida quem abriu o placar em jogada iniciada com Jean Silva recebendo passe na ponta direita e cruzando rasteiro. Watson se infiltrou na área e, livre, chutou na saída de Fábio para abrir o marcador.

O gol do Sampaio Corrêa acendeu um alerta para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Desde que chegou ao Cruzeiro, na 16ª rodada, a equipe sempre começou os jogos levando o primeiro gol da partida. Foi assim no jogo diante do Brusque, quando venceu por 2 a 1, contra o Vitória, quando empatou em 2 a 2 com o Vitória e no empate de hoje com o Sampaio Corrêa.

Cerca de 10 minutos após entrar no lugar de Rafael Sóbis no segundo tempo, Marcelo Moreno igualou o placar para a equipe celeste. Depois de um cruzamento rápido de Claudinho aos 24 minutos, Moreno apareceu livre e cabeceou para o fundo do gol de Mota e marcou, igualando a artilharia da equipe com Felipe Augusto, ambos com cinco gols.

Cruzeiro: Fábio, Norberto, Ramon, E. Brock, Jean Victor (Matheus Pereira), Adriano, Rômulo (Thiago), Giovanni, (F. Augusto (Claudinho), W. Nem (Dudu) e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Sampaio Corrêa: Mota, Watson (Luis Gustavo), Joécio, Nilson Jr., Zé Mário, Betinho (Mauro Silva), Márcio Araújo, Eloir (Pimentinha), Nadson (Daniel Costa), Jean Silva e Ciel (Jackson). Técnico: Felipe Surian.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 SAMPAIO CORRÊA

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série B

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 14/08/2021 (sábado), às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores (RN)

Cartões amarelos: Rômulo (CRU), Jean (CRU), Marcelo Moreno (CRU)

Gols: Watson, aos 40 minutos do primeiro tempo (SAM), e Marcelo Moreno, aos 24 minutos do segundo tempo (CRU).