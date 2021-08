Bruno Fernandes brilha, e Manchester United estreia com goleada no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Leeds United por 5 a 1 neste sábado (14), no Old Trafford. Bruno Fernandes (3), Greenwood e Fred marcaram pelos comandados de Solskjaer na primeira rodada do Campeonato Inglês. O gol dos visitantes foi marcado pelo lateral Ayling.

Um dos nomes da partida foi o meio-campista Paul Pogba, que deu assistência para quatro dos cinco gols dos donos da casa. Além do francês, o português Bruno Fernandes teve um começo de temporada positivo com os três gols marcados na construção do placar.

Com o resultado, os Red Devils conquistam os três pontos no pontapé inicial da competição e estão na liderança, pelo saldo de gols, seguidos do Brentford, que venceu o Arsenal. Já os Leeds contarão com a 'força de casa' para tentar pontuar na próxima rodada.

O Manchester United volta aos gramados no próximo domingo (22), quando visita o Southampton. Já o Leeds receberá o Everton, no sábado (21). Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada da Premier League.

O JOGO

A primeira etapa ficou marcada por uma grande intensidade por parte do Manchester United. Nos 10 primeiros minutos, os donos da casa tiveram boas chegadas com Greenwood.

Quem abriu o placar foi o português Bruno Fernandes, aos 30 minutos de jogo. Após uma saída errada dos adversários, Pogba encontrou o companheiro livre na entrada da área, que só teve o trabalho de tirar o goleiro Meslier da jogada e levar os torcedores presentes do Old Trafford ao delírio.

Os 45 minutos iniciais terminaram com predominância dos comandados de Solskjaer. O time de Marcelo Bielsa chegou a ter mais posse de bola no momento em que o árbitro finalizou o primeiro tempo, mas não teve a eficiência necessária para levar perigo ao gol de De Gea.

A segunda etapa começou agitada. Aos três minutos de jogo, o lateral Ayling deixou tudo igual no placar. Com um chute de fora da área, o lateral não deu chances para o arqueiro do Manchester United.

Porém, os donos da casa não deram tempo para os adversários comemorarem. Em um contra-ataque, Pogba acertou mais um passe fatal, e Greenwood colocou o Manchester na frente do placar novamente. No minuto seguinte, Bruno Fernandes marcou mais duas vezes e ampliou a vantagem.

A goleada se concretizou ainda mais na reta final do segundo tempo. Com mais uma assistência de Pogba, o brasileiro Fred fez o quinto e último gol do confronto. Com o jogo resolvido, Jadon Sancho estreou com a camisa do Manchester United, substituindo Daniel James na reta final da partida.

Antes de a bola rolar, o Manchester United anunciou a contratação de Raphael Varane. Aproveitando a presença dos torcedores no Old Trafford, o clube inglês apresentou o zagueiro francês, que chegou com um contrato válido até junho de 2025.

"O Manchester United é um dos clubes mais icônicos do futebol mundial, e a chance de vir aqui e jogar na Premier League é algo que eu não poderia recusar (...) Quero causar um impacto aqui e darei tudo para fazer parte da ilustre história desta equipe", disse ele ao site do clube.

BRIGAS NAS RUAS

Torcedores do Manchester United e Leeds United protagonizaram cenas lamentáveis antes da partida de estreia na Premier League. Conforme capturado por câmeras das ruas do centro da cidade de Manchester, as brigas fizeram com que a polícia precisasse ser acionada para acalmar os ânimos.

Pouco antes do início da partida os torcedores foram registrados na área de Spinningfields. Além da correria e agressões, muitos objetos foram atirados durante o confronto.