Santos desafia o Fortaleza, algoz dos paulistas

Após oito meses sem jogar em razão de uma lesão, Sánchez já fez 15 partidas e marcou quatro gols, artilheiro da equipe no período, e tem sido um alento para a equipe que sofre com a ausência do atacante Marinho, um dos principais nomes na temporada passada.

De quebra, neste Brasileirão, o tricolor cearense se especializou em demolir os representantes paulistas na competição: venceu os outros quatro jogos que teve contra times do estado: 1 a 0 sobre Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino, além do 3 a 2 sobre o Palmeiras.

No 16º jogo, o clube alvinegro enfrenta o Fortaleza, neste domingo (15), às 18h15 (de Brasília), para tentar embalar no torneio. A equipe vem de um empate contra o Corinthians e de uma vitória sobre a Chapecoense.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se fosse preciso definir a campanha do Santos no Campeonato Brasileiro até aqui, a melhor palavra talvez seja oscilação. Em 15 rodadas, o time de Fernando Diniz tem cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

