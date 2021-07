Após perder na ida, Fluminense tenta superar Criciúma para avançar na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após ser derrotado por 2 a 1 no jogo de ida, o Fluminense recebe neste sábado (31) o Criciúma, às 16h30, no Maracanã, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O tricolor carioca vive momento delicado na temporada e joga para evitar uma eliminação precoce na competição. Já a equipe catarinense tem a missão de manter a vantagem adquirida em casa para seguir.

O Criciúma não poderá contar com Luiz Paulo e Silvinho, que já disputaram o torneio por outros clubes -Madureira e CSA, respectivamente. As outras baixas ficam por conta de Alemão e Vinícius Tsumita, que seguem lesionados.

Assim, o time comandado por Paulo Baier deve ir a campo com a seguinte formação: Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel e Hélder; Eduardo, Dudu Vieira, Arílson e Fellipe Mateus; Hygor e Marcão.

Já o técnico Roger Machado, do Fluminense, não poderá contar com o atacante Caio Paulista, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita. Nino, que representa a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e Hudson, com uma lesão no joelho direito, seguem fora.

Com isso, uma provável escalação do Fluminense tem: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Egídio; Yago Felipe, Martinelli e Nenê; Gabriel Teixeira, Luiz Henrique e Fred (Abel Hernández).

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h30 deste sábado (31)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere