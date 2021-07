Contra o Grêmio, Red Bull Bragantino busca reabilitação após perder invencibilidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder a invencibilidade, o Red Bull Bragantino tenta se reabilitar neste sábado (31), a partir das 21h, diante do Grêmio, que busca engrenar no Campeonato Brasileiro.

A partida acontece no Nabi Abi Chedid, na sequência da 14ª rodada, e movimenta o G4 e a zona de rebaixamento.

Uma das surpresas do campeonato, a equipe de Bragança Paulista ocupa o quarto lugar, com 24 pontos, e quer os três pontos para superar a derrota para o Fortaleza -a primeira do clube nesta edição do Nacional- e seguir firme na zona de classificação para a Libertadores.

Já o time gaúcho segue na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com sete pontos, mas mostra evolução após três jogos sem derrota.

Para o duelo, o Bragantino não contará com o técnico Maurício Barbieri, que foi expulso contra o Fortaleza. Quanto aos titulares, a formação deve ser a mesma que iniciou a partida do último sábado na capital cearense.

Pelo lado do Grêmio, o técnico Luiz Felipe Scolari ainda não contará com Rafinha, Douglas Costa e Diego Souza, que desfalcaram o time nos 3 a 0 fora de casa sobre o Vitória, pela Copa do Brasil. Por outro lado, deve ter a volta Pedro Geromel.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

VAR: Adriano Milczvski (PR)