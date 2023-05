Após cancelamento, Mercedes arrisca e vai estrear pacote nas ruas de Mônaco

LONDRES, REINO UNIDO (UOL-FOLHAPRESS) - A Mercedes decidiu seguir adiante com o plano de fazer uma grande atualização em seu carro mesmo com o cancelamento do GP da Emilia-Romagna, e estará bem diferente já na próxima etapa, o GP de Mônaco, que será disputado no final de semana que vem. O pacote vai de mudanças na suspensão dianteira até as formas da carroceria, passando pelas laterais e pelo assoalho.

A decisão é arriscada, mas acabou sendo a única solução para a equipe, uma vez que o novo pacote já estava nos caminhões enviados a Imola e que agora vão percorrer os 350km de estrada até Mônaco e inclui peças mecânicas. O time tem três kits com as novas peças, ou seja, um para cada carro e um reserva.

Isso é importante porque são peças tão diferentes das anteriores que, no caso de faltar alguma peça de reposição, George Russell e Lewis Hamilton correriam o risco de largar dos boxes, algo muito ruim em uma pista na qual é difícil ultrapassar como em Mônaco. Essa regra começa a valer a partir do momento em que os carros saem dos boxes na classificação: se algo tiver de ser trocado após um acidente, o piloto só escapa de ter de largar do pitlane se a nova peça for da mesma especificação.

**POR QUE EQUIPES NÃO COSTUMA ESTREAR PEÇAS EM MÔNACO?**

Mas estrear um grande pacote em Mônaco não é incomum apenas por causa disso. Como as curvas são relativamente lentas, é difícil avaliar melhorias aerodinâmicas. E até um pacote diferente, com asas maiores, é utilizado para adaptar o carro às necessidades específicas de Montecarlo.

Mas as atualizações da Mercedes são mais extensas do que apenas um pacote aerodinâmico. E também é fato que a Mercedes tem visto números muito positivos nas simulações com o novo pacote, então tem motivos para confiar em uma melhora.

Há outras equipes que tinham novidades preparadas para o GP da Emilia Romagna, o primeiro da temporada europeia. Mas o mais provável é que elas esperem a corrida seguinte, na Espanha, para usar todas as novidades.

A Ferrari, por exemplo, tinha decidido pular o GP de Mônaco quando montou o cronograma de atualizações em três partes: uma delas já estreou em Miami, a segunda viria em Imola e a terceira só em Barcelona. A coluna entrou em contato com a equipe, que indicou que a programação segue inalterada, ainda que mantenha sua política de não comentar oficialmente sobre atualizações antes dos GPs.

Alfa Romeo e AlphaTauri são outras que previam a estreia de várias peças novas no que seria a sexta etapa do calendário.

O cancelamento da etapa de Imola acaba aumentando a importância do GP da Espanha, que acontece logo na sequência da prova em Mônaco, no começo de junho. Em Barcelona certamente veremos várias novidades nos carros.