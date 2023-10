Antony volta a treinar no Manchester United e pode jogar na Champions

Antony retornou à Inglaterra na última quarta-feira e, de acordo com a imprensa britânica, foi à polícia da Grande Manchester para entregar o próprio celular, com o intuito de ajudar nas investigações.

Após polêmicas, o jogador Antony treinou com o elenco do Manchester United nesse domingo (1) e pode reforçar a equipe nesta terça-feira (3), na segunda rodada da Champions League, contra o Galatasaray. Depois de três semanas afastado pelo clube inglês, por conta de acusações de agressão contra ex-namorada e outras duas mulheres, o atleta foi reintegrado e está à disposição do técnico Erik ten Hag.

