Ameaça de raios volta a atrasar programação da Copa do Mundo de Clubes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O relógio já apontava 40 minutos do segundo tempo, na noite de sábado (28), quando a parida entre Benfica e Chelsea, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, foi interrompida. Como já se tornou recorrente na competição, realizada nos Estados Unidos, o campo foi evacuado por causa de um alerta de raios.

Foi executado, então, o protocolo adotado nesse tipo de situação. Os jogadores se dirigiram ao vestiário do Bank of America Stadium, em Charlotte, e o público foi orientado a deixar as arquibancadas e buscar abrigo em áreas protegidas da arena.

No momento da interrupção, o Chelsea vencia por 1 a 0, gol de falta marcado por Reece James. Se confirmar o resultado na conclusão do duelo, o time inglês será o adversário do Palmeiras nas quartas de final do Mundial.