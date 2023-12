Amazonense conquista título mundial de jiu-jítsu em São Paulo

Manaus/AM - A jovem amazonense Isabely Luana Lopes, atleta do programa “Manaus Olímpica”, coordenado pela Fundação Manaus Esporte (FME), sagrou-se campeã mundial de jiu-jítsu no último sábado (2). O Campeonato Mundial Kids da CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo) aconteceu no ginásio Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Em duelo decisivo que durou 3 minutos e 30 segundos, Isabely venceu Ana Clara Souza pelo placar de 14 a 0. Cerca de 5.000 atletas participaram do evento, da faixa-branca até a preta.

Isabely faz parte do projeto “CDL no Tatame” e integra o quadro de talentos do programa “Manaus Olímpica”, que acompanha e apoia atletas de alto rendimento em várias modalidades.