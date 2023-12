Amazonas oficializa a permanência do técnico Luizinho Vieira para 2024

Manaus/AM - Crucial para a conquista do título da Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico Luizinho Vieira segue no Amazonas para a próxima temporada. O clube a permanência do treinador. Em 2024, o comandante aurinegro terá a responsabilidade de conduzir a equipe nas disputas do Amazonense, das Copas Verde e do Brasil, além da Série B do Campeonato Brasileiro.

"A decisão de poder renovar passa pela oportunidade de dar continuidade no trabalho, de todas as ideias que a gente colocou e, obviamente, funcionaram muito bem. A mentalidade do clube, que passa pelo seu comando, que tem ambições, que projeta o seu futuro, também me agrada bastante", disse Luizinho Vieira, técnico do Amazonas.

Luiz Henrique Vieira, o Luizinho Vieira, nasceu em Criciúma (SC) e tem 51 anos. Ele chegou ao Amazonas na 3ª rodada do quadrangular final, após o time sofrer dois reveses nos primeiros jogos. Sob seu comando, o Aurinegro venceu os quatro jogos restantes, se garantiu na Série B e, de quebra, conquistou o inédito título da Terceirona após empatar com o Brusque em Manaus e vencer o time catarinense fora de casa.

"O próximo ano é muito importante na história do clube e que a torcida possa jogar junto de novo com esse grupo que merece todo crédito, até porque vamos trabalhar duro para poder representar bem essa camisa. Que a gente possa ter um time muito competitivo, um time que o torcedor do Amazonas tenha prazer em ir ao estádio", projetou o treinador.

A Onça-pintada volta a campo em janeiro, para a disputa do Campeonato Amazonense, competição em que o clube defenderá o título e buscará o bicampeonato. Além do Estadual, o Aurinegro disputará, pela primeira vez, as Copas Verde e do Brasil, além da Série B.

