Amazonas inicia venda presencial de ingressos para duelo contra Paysandu

Manaus/AM - O Amazonas FC iniciou, nesta quarta-feira (5), a venda presencial de ingressos para o duelo diante do Paysandu, válido pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Carlos Zamith, às 15h, no sábado (8). A novidade para este jogo é o lote limitado de bilhetes promocionais a R$ 10 para aqueles que, no ato da compra, na bilheteria do estádio, estiverem com qualquer camisa da Onça-pintada.

A bilheteria funcionará em horários diferentes até o dia do jogo. Nesta quarta, o atendimento ao torcedor será até às 18h. Amanhã (6) e sexta (7), das 8h às 18h e no sábado a partir das 8h. Todas as formas de pagamento serão aceitas (dinheiro, pix e cartões de débito e crédito). Para esta partida não haverá venda online e a torcida visitante terá direito a 10% da carga total disponível.

Amazonas e Paysandu se enfrentam pela primeira vez na história. Líder da Série C com cinco pontos de frente para o segundo colocado, o Aurinegro pode chegar a quinta vitória consecutiva na competição. O Papão, por sua vez, busca se distanciar do Z4.