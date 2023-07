Recuperado, Gilmar afirma leveza com vaga antecipada na Série D

Manaus/AM - O clima no Nacional após a classificação antecipada na Série D do Campeonato Brasileiro é leve. É o que afirma o lateral-esquerdo Gilmar. A missão do Leão da Vila Municipal nas três rodadas será garantir a liderança do grupo A1 e levar vantagem para o mata-mata. Caso assegure a posição, o clube poderá decidir jogos da segunda fase em casa.

Gilmar voltou ao time titular do Nacional após ser desfalque por conta de um trauma no joelho direito. Ele já havia sido utilizado na derrota para o São Raimundo-RR, mas foi escalado entre os onze na vitória por 2 a 0 sobre o Trem-AP, no último fim de semana. As informações são do site Esporte Manaus.

O Naça segue se preparando para o próximo embate na Série D, que acontece domingo (9), contra o Princesa do Solimões, às 16 horas (de Manaus), no Estádio Gilbertão, em Manacapuru.