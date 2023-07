Palmeiras enfrenta Atlético Mineiro nas oitavas da Libertadores

Antes do sorteio da Libertadores, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, protestou contra o racismo no futebol, mas disse não ser função da entidade que comanda punir os clubes.

Será a única partida entre dois brasileiros no mata-mata do principal torneio sul-americano. O Flamengo vai decidir fora de casa contra o Olímpia e, se passar, pode fazer clássico contra o Fluminense nas quartas. O tricolor carioca terá como rival os Argentinos Juniors-ARG.

SÃO PAULO/SP - O confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro é o que mais chama a atenção no sorteio para as oitavas de final da Libertadores, realizado nesta quarta-feira (5), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

