Amazonas FC vence Manauara E.C e é campeão do Barezão 2023

Manaus/AM - O Estádio Carlos Zamith recebeu, neste domingo (23), o confronto de volta entre Amazonas e Manauara, válido pela final do Campeonato Amazonense de Futebol 2023. O confronto terminou em 1 a 0, com gol do artilheiro Luan Santos para o Amazonas FC, levando a equipe ao título do Barezão 2023.

Com o desempenho no campeonato estadual, os times garantiram vaga na Copa Verde e Copa do Brasil. O Amazonas FC representará o estado na Série C do Brasileiro 2023, acesso conquistado ainda em 2022. Já o Manauara EC representará o estado na Série D do Brasileirão.

Amazonas FC

Criado em 2019, o Amazonas FC conquistou seu primeiro título estadual , depois de um empate sem gols no jogo de ida. Na volta, no Estádio Carlos Zamith, a Onça Pintada, da zona Leste, levantou a taça de campeão.

A busca pelo título estadual começou no dia 28 de janeiro, com o clássico entre Rio Negro e Nacional (Rio-Nal), organizado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), e finalizou neste domingo (23/04), na final inédita entre Amazonas FC e Manauara EC.