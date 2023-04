Barça vence Atlético de Madri e mantém distância para o Real na liderança

O primeiro tempo começou com o Atleti pressionando a equipe de Messi. Nos primeiros dez minutos, o time visitante conseguiu aproveitar os erros da saída de bola do Barcelona e criou boas chances —Griezmann acertou o travessão em uma delas.

Com a vitória o Barcelona chegou a 76 pontos e faz as contas pelo título da LaLiga. O Atleti segue em 3º com 60 pontos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Atlético de Madri por 1 a 0, na tarde deste domingo (23), no Camp Nou, e manteve a distância de 11 pontos para o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. O atacante espanhol Ferran Torres marcou o único gol da partida.

