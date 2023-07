Amazonas FC vence a 4ª seguida e dispara na liderança da Série C; veja os gols

Gooooool do Amazonaaaas!



Aos 30' do 1ºT, Charles cobra escanteio na área e Jackson se antecipa a marcação pra abrir o placar na #TocadaOnça .



Amazonas 1-0 Pouso Alegre#VamosAmazonas pic.twitter.com/WD7WBz8Rjm — Amazonas Futebol Clube (@oficialamfc) July 2, 2023

Manaus/AM - O Amazonas FC, líder da Série C do Campeonato Brasileiro, chegou a quarta vitória seguida na competição e disparou na liderança ao vencer o Pouso Alegre, neste domingo (2), jogando no estádio Carlos Zamith, em Manaus.

Mesmo sem Sassá e com um jogador a menos no final da partida, o Amazonas manteve o bom momento e chegou a 10 jogos de invencibilidade. A última derrota do time foi para o Brusque, na primeira rodada da competição.

O primeiro gol da partida saiu aos 30 do primeiro tempo, marcado por Jackson, após cobrança de escanteio. O Pouso Alegre empatou pouco tempo depois, com Patrick Allan, aos 36 minutos.

No segundo tempo, Luan Santos, substituto de Sassá, conseguiu marcar o gol de desempate e da vitória, aos 17 minutos do segundo tempo. A onça ficou com um jogador a menos com a expulsão de Hila aos 33 minutos. O Amazonas segurou a pressão do adversário.

Com a vitória, o Amazonas abre cinco pontos na liderança da Série C. A próxima partida do time será em Manaus, no sábado (8), contra o Paysandu.