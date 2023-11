Amazonas FC encerra participação na Confut Nordeste 2023 com saldo positivo

Manaus/AM - Após dois dias de muitas trocas de experiências, networking e geração de negócios, o Amazonas FC encerrou sua participação na Confut Nordeste 2023 com um saldo para lá de positivo. O evento deste ano foi realizado no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, e contou com debates essenciais para a evolução do futebol, num ambiente repleto de players importantes do mundo da bola.

"Tivemos a chance de reunir com parceiros de longa data e vislumbrar novas oportunidades, além de conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido por grandes empresas do mercado esportivo e aproximar o clube de marcas importantes que também estiveram presentes aqui", disse Weslley Couto, presidente do Amazonas FC.

Nesta edição, o Aurinegro foi a única equipe do Norte com stand na feira de negócios da conferência. Além do espaço, que contou com a exposição da taça do Campeonato Brasileiro Série C e da Fera, o mandatário apresentou, ao lado do CEO, Roberto Peggy, o case “Do 0 à B em 4 atos”. O coordenador de comunicação, André Tobias, representou o Amazonas no debate “Clubes de futebol: comunicação 360º no atual contexto digital”.

"Vimos um interesse e uma curiosidade muito grande das pessoas em relação ao Amazonas, principalmente pelos feitos conquistados em pouco mais de quatro anos de existência, algo pouco comum no futebol brasileiro. Foi uma excelente oportunidade de apresentar o clube para importantes agentes do mercado futebolístico e deixar o nosso recado", disse Roberto Peggy, CEO do Amazonas FC.

Confut Nordeste

Realizada este ano no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, a Confut Nordeste busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol do Nordeste e de todo o país.

Assim como em 2022, a Conferência de 2023 contou com mais de 100 speakers e reuniu os principais players e nomes do futebol nacional, para discutir tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola, em uma feira de negócios com diversos stands, salas de reuniões, oficinas e dois palcos para apresentações de cases e debates.

Com informações da assessoria