Alex Santana é apresentado no Grêmio e explica saída do Corinthians

O meio-campista Alex Santana foi apresentado nesta quarta-feira (25) como novo reforço do Grêmio. O jogador, de 30 anos, chega por empréstimo até o fim de 2025, com opção de compra. Ele afirmou que não pensou duas vezes ao aceitar o convite, após contato do técnico Felipão.

Vindo do Corinthians, onde perdeu espaço ao longo da temporada, Alex comentou que teve um início razoável no clube paulista, com 37 jogos (17 como titular) e dois gols. Segundo ele, a mudança ocorreu por preferência do treinador, apesar de ter atuado com frequência no Paulistão.

O jogador já pode estrear pelo Grêmio na Recopa Gaúcha, em 8 de julho, contra o São José, e estará à disposição também no retorno do Brasileirão, em 13 de julho, diante do Cruzeiro.